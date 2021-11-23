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Патрушев назвал крайне циничным бизнесом транзит мигрантов в Евросоюз

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Использование транзита через территорию Белоруссию для перевозки беженцев в Евросоюз стало прибыльным и очень циничным бизнесом. Об этом во вторник, 23 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«С недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран», — заявил Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, в поисках лучшей жизни люди вкладывают большие средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов, а также наем средств передвижения.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в Белоруссию мигранты «летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами».

«Их конечная точка назначения — Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам», — заключил Патрушев.

Ранее в этот день МВД Белоруссии сообщило, что в минувший понедельник, 22 ноября, 118 мигрантов вылетели из Минска на родину. Пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу, добавили в ведомстве.

Также во вторник глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Польша открыта к переговорам с действующими властями Белоруссии, однако лишь по техническим вопросам. Кроме того, он назвал РФ «режиссером» нынешнего миграционного кризиса, а Белоруссия, по его словам, является исполнителем.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии выгоден России, являются фантазией западных политиков. По ее словам, никакими фактами эти данные заявления не подкреплены.

22 ноября в Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов. По словам пресс-секретаря Польской пограничной стражи Анны Михальсой, планируется депортировать около 200 лиц, включая десятерых организаторов нелегальной миграции.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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