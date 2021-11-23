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Депутат рады подтвердил применение Javelin Украиной в Донбассе

Депутат рады Копытин подтвердил, что ВСУ применили в Донбассе ПТРК Javelin
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Информацию об этом подтвердил депутат Верховной рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.

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«На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС (операции объединенных сил. — Ред.) был применен противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины применили его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее — предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того «может ли Украина защищаться или это не запрещено», да, может», — написал он на своей странице в Facebook 23 ноября.

Парламентарий подчеркнул, что Украина имеет право защищать свои территории, в том числе с применением Javelin.

«Кстати, мы уже беседовали с нашими американскими партнерами по применению Javelin. Дошли в диалоге с ними до такого же мнения, которое я очертил выше», — указал Копытин.

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США планирует отправить на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. Уточняется,что пакет помощи представят на фоне заявлений Киева о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года. Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin.

21 ноября руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении ПТРК Javelin в Донбассе. По его словам, установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий , Украина своими заявлениями о якобы первом боевом применении ПТРК Javelin в Донбассе показывает, что выполняет указания своих хозяев в Пентагоне.

Парламентарий считает, что вероятное применение Киевом комплекса Javelin свидетельствует о стремлении Запада заставить киевские власти продолжать гражданскую войну на юго-востоке страны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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