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Песков назвал преждевременным вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

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Песков назвал преждевременным вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19. Об этом он заявил во вторник, 23 ноября, на пресс-конференции с журналистами.

«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — сказал он.

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По словам представителя Кремля, в настоящее время в России наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости.

«Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны (пандемии - Прим. ред.). И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны идут одна за другой, это объективно», — отметил Песков.

Также он добавил, что все государства мира сталкиваются с похожими проблемами - недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации.

«Все страны прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять этот уровень», — сказал Песков.

Ранее, 20 ноября, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по сокращению числа заболевших будет продолжаться на протяжении одной-двух недель, можно будет говорить об улучшении ситуации.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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