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Россиянин покончил с собой во время перелета из Египта в Самару

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару
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Россиян совершил самоубийство на борту самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Самару. Об этом стало известно во вторник, 23 ноября.

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Тело 48-летнего мужчины нашли в туалете без признаков сознания. Россиянина пытались реанимировать на борту, после самолет приземлился в Каире, где медики констатировали смерть. Тело мужчины переместили в багажное отделение, после чего рейс отправился в пункт назначения.

Как писал сайт Life.ru, у мужчины, вероятно, были проблемы с психикой. Он вел себя неадекватно и заперся в туалете, как только самолет набрал высоту.

Как рассказали «Известиям» в авиакомпании S7 Airlines, выполнявшей рейс 6619 Шарм-Эль-Шейх – Самара, мужчина после взлета направился в туалетную комнату и провел там много времени, что насторожило бортпроводников. По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам, пояснили в компании.

Одна из пассажирок самолета также рассказала, что мужчина в начале полета «начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках». Сидевшие рядом с ним женщины попросили бортпроводников пересадить его от них.

Родственники погибшего заявили, что у мужчины ранее развилось психическое заболевание. Уточняется, что во время отдыха в Египте у погибшего не отмечалось нарушений поведения, уточняет сайт «Газета.Ru».

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