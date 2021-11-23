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В Казани почти 3 тыс. человек не допустили в транспорт без QR-кода

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В Казани по итогам понедельника, 22 ноября, 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения. Об этом 23 ноября сообщается на официальном сайте властей города.

Уточняется, что доля таких пассажиров составила 0,57% от общего пассажиропотока за весь день. По данным комитета, всего за сутки было проверено 2030 транспортных средств.

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«Так, в автобусах без QR-кодов выявлено 514 пассажиров, не допущены к поездке 363 человека. Для 11 казанцев пришлось вызвать полицию — они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1256 человек без QR-кодов, не допущены в транспорт 756 казанцев. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось 7 раз.

Ранее, 22 ноября, сообщалось. что в Казани из транспорта высадили почти 800 человек, у которых не было QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Как отметили в «Метроэлектротрансе», с 22 ноября текущего года приостанавлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях (медотводе).

Их действия возобновят после поступления информации о получении QR-кода. Для возобновления действия карт необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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