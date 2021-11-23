Жириновский призвал посадить Рашкина за незаконную охоту

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина необходимо лишить депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности. Об этом Жириновский 23 ноября заявил «Известиям».

Жириновский отметил, что если не снять с Рашкина неприкосновенность, то следствие вести нельзя.

«Поэтому этап снятия неприкосновенности — мы разрешаем следственным органам начать следствие. <…> Пусть получит свой срок и отсидит в саратовской тюрьме», — сказал лидер ЛДПР.

Лидер ЛДПР добавил, что если нарушать правила охоты, то дичи не останется совсем.

«Это он подбил лося в Саратовской области. А попробуйте в Москве кого-то найти! Они ходят по территории города, вы же не будете в городе стрелять. Поэтому, конечно, он виноват. Это разгильдяйство коммунистов, их такое отношение, наплевать им на страну, на государство. Продолжают людей выводить, не соблюдают правила гигиены, здороваются, ходят по фракции их чиновники и здороваются. Вы что делаете? Грязь на руках, пандемия. Обнимаются, целуются. Это что такое вообще?» — добавил политик.

Днем ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что депутаты Госдумы, несомненно, дадут согласие на лишение депутатской неприкосновенности парламентария Рашкина. Мартынов также допустил, что Рашкину могут инкриминировать статью о нарушении правил применения огнестрельного оружия.

В тот же день представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев заявил, что Генпрокуратура попросила Госдуму (ГД) разрешить избрать меру пресечения в отношении Рашкина в виде запрета определенных действий. Представитель ведомства отметил, что решение о мере пресечения связано с тем, что Рашкин хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказывать на них давление.

Также Рашкин признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.