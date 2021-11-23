Свыше 17 тыс. детей осмотрели врачи на медицинском автопоезде в Приморье

Больше 17 тыс. детей осмотрели врачи во время двух выездов медицинского автомобильного поезда в Приморском крае. Специалисты посетили отдаленные населенные пункты региона.

Первый автопоезд проехал по Приморью весной. Работа второго автопоезда продолжалась летом и осенью. В состав бригад, которые формировались на базе городской больницы Уссурийска, вошли врачи широкого профиля, а также узкие специалисты — эндокринолог, уролог-андролог, невролог, акушер-гинеколог, психиатр и другие. Об этом пишет Vostokmedia.

В числе пациентов автопоезда — свыше 500 детей в возрасте до одного года, а также почти 200 сирот. Почти трети ребят потребовалось более серьезное обследование, в связи с чем они получили направления в различные больницы и поликлиники.

Работа автопоезда ведется в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020–2027 годы».