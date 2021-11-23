Штаб Ладожской флотилии в Ленобласти станет музеем

Здание штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге передадут в собственность Ленинградской области и отреставрируют. Позже там сделают музей.

По словам главы Комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, перевод объекта в региональную собственность планируется завершить в следующем году. Параллельно будут запущены проектирование реставрации здания и создание там экспозиции.

Выставка будет рассказывать о роли моряков во время работы Дороги жизни и в целом роли флотилии в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «78».

Проектирование займет около года, непосредственно к работам специалисты приступят в 2023–2024 годах.

Сейчас здание в центре исторического поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Его построили в XVIII веке для купца Луковицкого. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался штаб Ладожской флотилии. В 1960 году его признали федеральным объектом культурного наследия.

В середине октября сообщалось, что правительство выделит около 4 млрд рублей на выплаты защищавшим блокадный Ленинград. Средства перечислят к концу ноября. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, выплату получат свыше 75 тыс. человек, каждый из них по 50 тыс. рублей.