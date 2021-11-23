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В Кремле указали на снижение заболеваемости COVID-19

Песков: динамика заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время понижается
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В вопросе дополнительных мер по борьбе с COVID-19 не стоит забегать вперед, поскольку динамика ежедневного прироста новых случаев инфекции снижается. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — заявил он журналистам.

По словам представителя Кремля, все государства в мире прикладывают большие усилия, чтобы убедить своих граждан проходить вакцинацию для повышения уровня коллективного иммунитета, дополняет «Газета.Ru».

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела. Чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации следует увеличить по крайней мере в 3–4 раза, отметил он.

Ранее, 20 ноября, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

19 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия.

В тот же день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре МИЦ «Известия» предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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