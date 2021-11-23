Участок улицы Чехова отремонтировали в Омске

В центре Омска на улице Чехова закончился ремонт участка проезжей части от Щербанева до Краснофлотской. По информации пресс-службы мэрии, на контракт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделили 47,4 млн рублей.

В эксплуатацию дорогу пока не ввели, отметили в городском департаменте строительства. Подрядчик готовит документы для приемки, после чего участок получит паспорт готовности и начнет использоваться, отмечает ИА «Город55». В мэрии добавили, что в рамках нацпроекта в городе устанавливают освещение вдоль дорог, ремонтируют тротуары и другие дороги.

В центре Омска в 2022 году отремонтируют две улицы — Тарскую и Спартаковскую. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики уже определены. Большую часть дорог в городе обновили в этом году. В порядок привели Моторную, Индустриальную, Промышленную, Загородную, Аграрную, Кемеровскую, улицы Арсеньева и Маршала Жукова, а также дублер Перелета и Фрунзенский мост.