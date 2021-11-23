В Кремле прокомментировали просьбу главы Group-IB о домашнем аресте

В Кремле не знают о просьбе основателя компании Group-IB Ильи Сачкова о его переводе на домашний арест. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно об этом ничего», — сказал он.

Ранее в этот день адвокат Сергей Афанасьев зачитал письмо Сачкова, в котором тот попросил президента России Владимира Путина перевести его под домашний арест.

В этот же день Лефортовский районный суд продлил арест Сачкова. Под стражей он будет находиться минимум до 28 февраля 2022 года.

Суд в Москве арестовал Сачкова 29 сентября. Его обвинили в государственной измене. Утром в тот день в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Сотрудники компании уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Как отметил тогда Песков, арест Сачкова не имеет никакого отношения к деловому, инвестиционному климату в России. Также в Кремле нет опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими госорганами, добавил он.

При этом гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что Сачкова могли арестовать, из-за того что компания сотрудничала с иностранными разведывательными управлениями.