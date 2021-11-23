Путеводитель по местам Достоевского и Бродского выпустят в Петербурге

В Петербурге выпустят интерактивный путеводитель по местам, которые были описаны в знаменитых литературных произведениях. Проект принадлежит сотруднице Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского Анне Снетковой. Он называется «Интерактивные книгоцентричные экскурсии «Петербург как сюжет». Работа выиграла премию в 125 тыс. рублей в рамках конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга».

Телеканал «78» со ссылкой на комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщает, что в прошлом году команда Снетковой планировала организовать первую школу экскурсоводов. Но из-за пандемии пришлось записать курс онлайн-лекций, благодаря которым осенью участники проекта провели 16 экскурсий по сюжетам книг.

По итогам проекта составлен интерактивный печатный путеводитель. В него включили 10 лучших экскурсий по произведениям Федора Достоевского, Иосифа Бродского, Эдуарда Кочергина, Геннадия Алексеева и других писателей. К путеводителю полагается приложение дополненной реальности, которое, по словам автора проекта, «сможет приблизить читателя к объектам на карте» в любую погоду и из любой точки планеты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в Михайловском замке открылась выставка «Я — Достоевский», приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя. Одним из предметов экспозиции стало принадлежавшее ему Евангелие. Его Достоевскому подарили в Сибири жены декабристов. Сейчас книга хранится в фондах Российской государственной библиотеки в Москве. Жители Санкт-Петербурга увидят экспонат впервые.