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Четверо россиян примут участие в чемпионате мира по скоростной сборке кубика Рубика

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Завершился национальный этап мирового чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik's Cube World Cup, который традиционно собирает лучших спидкуберов планеты.

Лучшими игроками, которые вступят в борьбу за победу на мировом онлайн-финале, стали Екатерина Канева из Сыктывкара, Дарья Белоногова, представляющая Пермь, Михаил Токарев из Североуральска и москвич Андрей Че, выигравший по итогам международного отбора.

В этом году впервые за всю историю соревнований девушки вошли в состав лидеров общего зачета национального этапа.

Екатерина Канева поделилась впечатлениями после соревнования: «Для меня победа в отборочном стала сюрпризом. Я не ожидала, что будет такой результат. В спидкубинге гораздо меньше девушек, но разницы между двумя полами нет. В этом виде спорта важно, как геймер научится поворачивать грани, делать все лаконично, без дополнительных перехватов, во время сборки надо много думать, но большую часть успеха составляют тренировки фингертриксов и просчета сборки кубика».

Мировой этап пройдет 4 декабря 2021 года. В ходе онлайн-соревнования соперники будут бороться в таких дисциплинах, как «Спидкубинг» (сборка на скорость), «Сборка одной рукой» и «Рескрамбл», для победы в которой игрок должен быстрее всех повторить определенную сборку кубика.

Создателем кубика Рубика является профессор, преподаватель архитектуры из Венгрии Эрнё Рубик, который в 1970-х годах представил публике свое самое известное изобретение, призванное помочь студентам разобраться им с трехмерными геометрическими фигурами.

Эрнё Рубик, создатель головоломки, венгерский инженер, преподаватель архитектуры и дизайнер, говорит: «Я горжусь кубиком. Знаете, это как если у вас есть ребенок, который делает что-то уникальное, чем вы гордитесь. Кубик — это, конечно же, особенная для меня вещь, но самое главное, что он является такой вещью не только для меня, но и для огромного количества людей. В мире крутятся уже многие сотни миллионов кубиков в руках многих сотен миллионов людей, и меня очень воодушевляет, что подрастающие новые поколения снова и снова находят в кубике нечто интересное, захватывающее и красивое».

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