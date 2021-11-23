В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об эксклюзивном боксерском турнире
24 ноября в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В пресс-конференции примут участие:
- Сергей Кузьмин, российский боксер; участник главного боя;
- Игор Адиэл, двукратный чемпион Бразилии по боксу, участник главного боя;
- Гаджи Наврузов, чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;
- Павел Шульский, российский боксер, участник турнира;
- Евгений Орлов, двукратный чемпион России по кикбоксингу, участник турнира;
- Коллинс Ойял, кенийский боксер, участник турнира;
- Григорий Дрозд, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 ноября. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.