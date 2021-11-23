В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об эксклюзивном боксерском турнире

24 ноября в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В пресс-конференции примут участие:

Сергей Кузьмин, российский боксер; участник главного боя;

Игор Адиэл, двукратный чемпион Бразилии по боксу, участник главного боя;

Гаджи Наврузов, чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;

Павел Шульский, российский боксер, участник турнира;

Евгений Орлов, двукратный чемпион России по кикбоксингу, участник турнира;

Коллинс Ойял, кенийский боксер, участник турнира;

Григорий Дрозд, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 ноября. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.