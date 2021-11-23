В Кремле оценили возможность наращивания добычи нефти в рамках ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 23 ноября, прокомментировал возможный пересмотр ОПЕК+ планов по ежемесячному наращиванию добычи нефти.

«Российская сторона придерживается своих обязательств в рамках договоренностей по ОПЕК+», — сказал он на брифинге.

Он уточнил, что вопрос о возможности международных телефонных переговоров по данной теме следует адресовать в аппарат вице-премьера РФ Александра Новака.

«У президента [таких планов] нет», — отметил Песков.

Днем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов стран — участниц нефтяного альянса заявило, что ОПЕК+ может изменить параметры соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов.

Так, с просьбой увеличить поставки сверх плана к альянсу обращались США — цены на топливо на американских АЗС выросли с начала года на 62%.

Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США будут добиваться от ОПЕК того, чтобы «поставки нефти соответствовали спросу».

6 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщила, что страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию объемов, вынудив Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В свою очередь Новак отметил, что нефтерынок постепенно восстанавливается, этим объясняется такое решение ОПЕК+. Он также заявил, что все страны альянса сохраняют приверженность обеспечению стабильности, и в случае более сильного восстановления спроса альянс может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

Между тем 2 ноября президент США Джо Байден заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

29 октября агентство Bloomberg сообщало, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти. При этом администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.