Основателю Group-IB Сачкову продлили арест по делу о госизмене

Лефортовский районный суд продлил арест основателя компании Group-IB Илье Сачкову. Под стражей он проведет как минимум еще три месяца.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 23 ноября 2021 года в отношении Сачкова Ильи Константиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили 23 ноября в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что мера пресечения продлевается на три месяца и одни сутки, то есть до 28 февраля 2022 года.

29 сентября суд в Москве арестовал Сачкова. Его обвинили в государственной измене. Утром в этот день в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Сотрудники компании уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, арест Сачкова не имеет никакого отношения к деловому, инвестиционному климату в России. Также в Кремле нет опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими госорганами, добавил он.

При этом гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что Сачкова могли арестовать из-за того, что компания сотрудничала с иностранными разведывательными управлениями.