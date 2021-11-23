Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Косачев резко ответил на планы США по новым санкциям против СП-2
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Общество
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Общество
В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Мир
Президент Северной Македонии объявил дни траура после ДТП в Болгарии
Мир
Песков рассказал о поставках оружия из стран НАТО на Украину
Политика
Госдума поддержала поправки об увеличении прожиточного минимума
Общество
СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей
Сюжет:

В Белоруссии оценили готовность Польши говорить лишь по техническим вопросам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава международного комитета Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. во вторник, 23 ноября, в беседе с «Известиями» оценил заявление главы МИД Польши Збигнева Рау о том, что Варшава готова говорить с Минском в контексте миграционного кризиса лишь по техническим вопросам.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«Признание со стороны Евросоюза уже давно потеряло всякий смысл. Его значение начало приближаться к нулю, когда стало известно, что ряд спецслужб — в частности, Польши и Литвы — принимали участие в организации цветной революции в Республике Беларусь. Мы всегда открыты для взаимодействия с нашими соседями для решения практических вопросов, связанных с нормальной жизнедеятельностью и судьбой этих несчастных людей, которые застряли на границе», — сказал он.

Миграционный кризис носит глобальный характер, подчеркнул Савиных, добавив, что Белоруссия столкнулась с ним в последние полгода, хотя он разворачивался на просторах Европы уже как минимум 10 лет. В связи с этим власти Минска должны думать на перспективу, указал политик.

«Нам пока не известно, о каких технических решениях говорит польская сторона. Устойчивым решением может быть комплексный возврат к тому взаимодействию, которое проходило в рамках соглашения о реадмиссии с Евросоюзом», — заключил Савиных.

Ранее в этот день Рау подчеркнул, что Польша открыта к переговорам с действующими властями Белоруссии, однако лишь по техническим вопросам. Кроме того, он назвал РФ «режиссером» нынешнего миграционного кризиса, а Белоруссия, по его словам, является исполнителем.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новые санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу в конце ноября.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021