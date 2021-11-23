В Белоруссии оценили готовность Польши говорить лишь по техническим вопросам

Глава международного комитета Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. во вторник, 23 ноября, в беседе с «Известиями» оценил заявление главы МИД Польши Збигнева Рау о том, что Варшава готова говорить с Минском в контексте миграционного кризиса лишь по техническим вопросам.

«Признание со стороны Евросоюза уже давно потеряло всякий смысл. Его значение начало приближаться к нулю, когда стало известно, что ряд спецслужб — в частности, Польши и Литвы — принимали участие в организации цветной революции в Республике Беларусь. Мы всегда открыты для взаимодействия с нашими соседями для решения практических вопросов, связанных с нормальной жизнедеятельностью и судьбой этих несчастных людей, которые застряли на границе», — сказал он.

Миграционный кризис носит глобальный характер, подчеркнул Савиных, добавив, что Белоруссия столкнулась с ним в последние полгода, хотя он разворачивался на просторах Европы уже как минимум 10 лет. В связи с этим власти Минска должны думать на перспективу, указал политик.

«Нам пока не известно, о каких технических решениях говорит польская сторона. Устойчивым решением может быть комплексный возврат к тому взаимодействию, которое проходило в рамках соглашения о реадмиссии с Евросоюзом», — заключил Савиных.

Ранее в этот день Рау подчеркнул, что Польша открыта к переговорам с действующими властями Белоруссии, однако лишь по техническим вопросам. Кроме того, он назвал РФ «режиссером» нынешнего миграционного кризиса, а Белоруссия, по его словам, является исполнителем.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новые санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу в конце ноября.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.