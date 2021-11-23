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Часть автобусов отменили в Амурской области из-за снежного циклона

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В Амурской области отменили часть междугородних автобусов и авиарейсов из-за сложных погодных условий. На дорогах мобилизовали 135 единиц снегоуборочной техники.

Во власти снежного циклона оказались Приморский и Хабаровский край, Еврейская автономная область и другие регионы. В Амурской области снегопад с сильным ветром создают затруднения в проведении расчистки проезжей части. Дорожники расширяют проезд для транспорта и обрабатывают остановочные карманы. Затруднения в движении наблюдались в Белогорском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском районах. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Аэропорт Благовещенска работает в штатном режиме. Однако в Хабаровском крае был отменен рейс авиакомпании «Аврора» по маршруту «Комсомольско-на-Амуре — Благовещенск — Комсомольск-на-Амуре». Также отменены рейсы авиакомпании «СиЛА» в Зею и Экимчан.

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