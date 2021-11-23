В S7 прокомментировали ситуацию с самоубийством мужчины в самолете

В авиакомпании S7 Airlines, выполнявшей 22 ноября рейс 6619 Шарм-Эль-Шейх – Самара, на котором мужчина покончил с собой, рассказали «Известиям» подробности инцидента.

По словам представителя S7 Татьяны Никифоровой, мужчина после взлета направился в туалетную комнату и провел там много времени, что насторожило бортпроводников.

«Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета. В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все реанимационные действия, он, к сожалению, скончался», — рассказала она.

По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам, добавила Никифорова.

О том, что на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару, пассажир покончил с собой, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что 48-летний Александр Докшин был найден в туалете без сознания. По некоторым данным, у мужчины были проблемы с психикой.

Одна из пассажирок самолета также рассказала, что мужчина в начале полета «начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках». Сидевшие рядом с ним женщины попросили бортпроводников пересадить его от них.