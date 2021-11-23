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«Сбер» открыл первый региональный флагманский офис нового формата

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В Воронеже во вторник, 23 ноября, состоялось открытие первого флагманского офиса «Сбера» нового формата. В отделении предоставляются все финансовые услуги компании для розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, там имеется расширенная зона экосистемы и нефинансовых услуг.

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Так, клиент может не только решить традиционные банковские вопросы, но и протестировать новые гаджеты от «Сбера» и мировых компаний-партнеров в демозоне, заказать товары в «СберМегаМаркете», купить лекарства и получить консультацию фармацевта, перекусить в кофейне и приобрести частичку нового «Сбера» в корпоративном «Сберсторе». Также в офисе организованы центр недвижимости «ДомКлик» от «Сбера», студия звукозаписи и зона обучения.

Для обслуживания премиальных клиентов в офисе создан формат «СберПремьер». Он реализован в виде одной переговорной комнаты и девяти кабинетов, а также современной лаундж-зоны, в которой клиенты могут отдохнуть и познакомиться с новинками экосистемы.

Как сообщается на сайте организации, отделение в первый день работы посетили заместители председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, а также старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Мальцев подчеркнул, что офисы «Сбера» уже давно перестали быть отделениями классического банка.

«Наши клиенты привыкают к хорошему очень быстро. Мы видим, что зайти выпить кофе в «Сбере» привычно для москвичей. Теперь такой формат станет обычным делом и для жителей Воронежа. С каждым днем флагманских отделений в России будет становиться все больше, а это означает, что все больше россиян соприкоснутся с новой концепцией «Сбера» как экосистемы, которая имеет не только цифровое, но и физическое воплощение — яркое, функциональное и уютное, ведь в центре всех наших продуктов и сервисов всегда находится человек со своими потребностями и эмоциями», — подчеркнул он.

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