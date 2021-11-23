Фильм для подростков о героизме набрал свыше 3 млн просмотров

Онлайн-премьера короткометражного фильма #ГероиЕсть состоялась 4 ноября при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета». Картина получила положительный отклик зрителей и за 10 дней набрала только на YouTube 1 400 000 просмотров, а всего на разных площадках на текущую дату уже 3 179 000 просмотров.

«Для команды проекта #ГероиЕсть востребованность у зрителей — главный критерий. Это значит, что мы верно уловили запрос — подросткам нужны герои, у них есть потребность в серьезном разговоре о ценностях, о человеческих качествах. Благодаря таким проектам они узнают, что герои — это часто люди среди нас, живущие по соседству, в твоем городе или поселке. И им легко соотнести свою жизнь и поступки с ними», — прокомментировал Михаил Чурбанов, автор сценария и продюсер проекта.

Авторы проекта уверены, что современные подростки — не «потерянное поколение», как все чаще их называют, и у них есть запрос на эмпатию и героизм.

Короткая, но емкая и пронзительная картина основана на четырех историях о подростках и молодых людях, совершивших реальные подвиги. За каких-то 20 минут зритель узнает о бортпроводнике Максиме, мечтавшим о небе с детства и спасшем пассажиров из огня; о скромном юристе вневедомственной охраны Магомеде, оставшемся верным присяге, не уронившем свое достоинство и честь своего народа в сложных обстоятельствах; о бесстрашной десятилетней девочке Юле, вступившей в бой с огнем и спасшей из горящего дома пятерых младших братьев и сестер, о школьнике Тимофее, который не дал утонуть своему другу.

В закрытых показах картины в рамках «Мотивирующих цифровых уроков» приняли участие 33 тыс. школьников и студентов. Опрос, проведенный после показов, показал: 94% подростков считают, что фильм полезно посмотреть, а 82% он мотивирует получать знания и узнавать больше про героев своей страны.