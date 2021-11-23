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26 октября пройдет первый окружной форум «Российская креативная неделя – Сибирь»

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26 ноября на первом окружном форуме «Российская креативная неделя – Сибирь» в Красноярске пройдет дискуссия «Чему учить архитектора поколения Z: создание возможностей дополнительного образования в регионах».

Вызовы, которые ставит перед архитекторами современная городская среда, стремительно меняются, для ответа на них требуются новые компетенции и комплексный междисциплинарный подход — архитектурные вузы не всегда успевают за изменениями в профессии, которые требуют внедрения новых практик и работы с новыми технологиями.

В ходе обсуждения представители образовательных проектов в области архитектуры — архитектурных школ, лабораторий и урбанистических хакатонов, поделятся подходами к проектированию программ и взглядом на современное состояние профессии архитектора.

В дискуссии примут участие заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, руководитель центра консалтинговых услуг «Архитектура, градостроительство, дизайн», доцент кафедры архитектуры СибГИУ Елена Благиных, CEO компании «Культура потребления» Дария Женихова, исполняющий обязанности директора Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, преподаватель направлений «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектурное проектирование» Евгений Зыков, директор архитектурной школы МАРШ, преподаватель модуля «Профессиональная практика», профессор Международной академии архитектуры Никита Токарев, старший преподаватель МАРХИ, руководитель Совета молодежи Союза архитекторов России Анастасия Успенская, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник отдела регионального развития Роскультцентра Ольга Шубникова.

«Именно архитекторы и урбанисты формируют благоприятные условия для жизни, создают новые смыслы и концепции благоустройства. Развитие креативной отрасли «Архитектура и урбанистика» невозможно без качественного и актуального образования, практического опыта», — отметила руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

На дискуссии будут представлены проекты Роскультцентра для молодых архитекторов — всероссийский урбанистический хакатон «Города» и конкурс «Экосистема города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.

16 ноября открылся прием заявок на всероссийский конкурс для молодых архитекторов и урбанистов — «Экосистема города». Организаторы проекта — Роскультцентр и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. После подачи заявки молодые архитекторы пройдут обучающий курс от лидеров креативной индустрии «Архитектура и урбанистика», разработают проекты благоустройства для пяти регионов РФ и представят свои идеи перед представителями субъектов. Лучшие проекты будут реализованы в регионах в срок до 2026 года.

Дата и время дискуссии: 26 ноября, 11:30–12:50.

Место: Арт-резиденция «Каменка», г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 21, площадка № 4 (Малый зал).

Дискуссия будет транслироваться онлайн на сайте «Российская креативная неделя – Сибирь».

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