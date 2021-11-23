Песков оценил вероятность возникновения новой волны COVID-19 в России

Впереди мир ожидают новые волны COVID-19, они идут одна за другой. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Всем понятно, что впереди нас ожидают новые волны. И европейцев ожидают, у нас третья, у них четвертая, или наоборот, в России четвертая, в Европе — пятая, но то, что волны идут одна за другой, это очевидно», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что тому виной недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации населения.

«Все прикладывают неимоверные усилия, чтобы решить эту проблему», — пояснил он.

Также Песков прокомментировал возможность введения новых ограничений по коронавирусу в России к Новому году.

«Вы забегаете вперед, до новогодних каникул еще много времени», — сказал он, добавив, что на данный момент наблюдается определенная динамика в сторону понижения количества инфицированных.

На вопрос, возможно ли в будущем появление по ОМС услуги получать справки для неофициально переболевших, как планируется сделать на Камчатке и в Чувашии, представитель Кремля ответил, что это нужно спрашивать в штабе правительства.

Ранее в этот день на Камчатке начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к коронавирусу, которые дублируют QR-коды. В Минздраве региона уточнили, что этот документ ничем не отличается от действующих в стране QR-кодов, однако будет действителен только на Камчатке. Отмечается, что услуга — платная, поскольку не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.

22 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела. Чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации следует увеличить по крайней мере в 3–4 раза, отметил он.

20 ноября вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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