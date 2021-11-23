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Зубова назначили главным тренером молодежной сборной по хоккею

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Главным тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Зубов заявил о своей готовности в качестве главного тренера к предстоящему молодежному чемпионату мира.

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«Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — сказал он.

Также отмечается, что Олег Браташ переведен на должность старшего тренера. В октябре он сменил на посту главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.

Браташ отметил, что Зубов имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ и отлично знает английский язык.

Зубову 51 год. В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа», а также олимпийским чемпионом 1992 года.

С 2011 по 2015 год он занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015-го до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял «Сочи» (2017–2019) и рижское «Динамо» (с 12 апреля по 21 октября 2021 года).

Сборная России соберется в подмосковном Новогорске 1 декабря. 15 декабря команда вылетит в Канаду, где в Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января пройдет чемпионат мира.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что Алексея Жамнова назначили главным тренером сборной России по хоккею.

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, решение заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги.

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