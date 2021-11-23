Зубова назначили главным тренером молодежной сборной по хоккею

Главным тренером молодежной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Зубов заявил о своей готовности в качестве главного тренера к предстоящему молодежному чемпионату мира.

«Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — сказал он.

Также отмечается, что Олег Браташ переведен на должность старшего тренера. В октябре он сменил на посту главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.

Браташ отметил, что Зубов имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ и отлично знает английский язык.

Зубову 51 год. В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа», а также олимпийским чемпионом 1992 года.

С 2011 по 2015 год он занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015-го до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял «Сочи» (2017–2019) и рижское «Динамо» (с 12 апреля по 21 октября 2021 года).

Сборная России соберется в подмосковном Новогорске 1 декабря. 15 декабря команда вылетит в Канаду, где в Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января пройдет чемпионат мира.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что Алексея Жамнова назначили главным тренером сборной России по хоккею.

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, решение заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги.