Президент Северной Македонии объявил дни траура после ДТП в Болгарии

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски во вторник, 23 ноября, заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с ДТП с туристическим автобусом в Болгарии.

«Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, премьер-министр Болгарии Стефан Янев посетил софийскую больницу имени Пирогова, куда были госпитализированы семь выживших после автокатастрофы. Глава правительства поговорил с пострадавшими и пожелал им скорейшего выздоровления, сообщили в пресс-службе премьера.

ДТП с туристическим автобусом в Болгарии произошло ночью 23 ноября на трассе София–Благоевград. По неподтвержденной информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение, из-за этого пассажиры оказались заблокированы в кабине. Транспортное средство загорелось. В результате по меньшей мере 45 человек погибли, включая 12 детей.

По различным данным, в автобусе находились 52 или 53 человека, две женщины и пятеро мужчин выжили, они госпитализированы.

Позже агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что автобус возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию. Туристы путешествовали двумя автобусами, поэтому на текущий момент непонятно, кто из пассажиров в каком автобусе находился.

По словам главы МВД Болгарии Бойко Рашкова, власти на данный момент не могут назвать точное число находившихся в сгоревшем автобусе людей, всех жертв еще предстоит идентифицировать.

Отмечается, что причиной аварии могла стать ошибка водителя или техническая неисправность.