Пассажирка рейса Египет-Самара рассказала о самоубийстве мужчины на борту

Пассажирка рейса Египет–Самара, на котором мужчина покончил с собой, рассказала подробности инцидента 23 ноября.

«Была такая ситуация. Мужчина этот изначально сидел спереди самолета с двумя женщинами. Как они мне рассказали, что в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета», — сообщила она сайту «Курьер.Среда».

По словам женщины, как только самолет взлетел, мужчина пошел в туалет. Через некоторые время по связи объявили, что нужен медик в хвост самолета.

Отмечается, что воздушное судно вернулось в Каир, где полиция опросила всех свидетелей и тех, кто пытался спасти мужчину. По словам пассажирки, самолет вылетел лишь через пять часов.

«Нас срочно посадили в Каире и держали пять часов в самолете, пока его не выгрузили из самолета и не отправили в багажное отделение. Полиция опрашивала свидетелей, кто откачивал, кто обнаружил его», — заключила женщина.

О том, что на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару, пассажир покончил с собой, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что 48-летний Александр Докшин был найден в туалете без сознания. Медики попытались реанимировать россиянина, однако спасти его не удалось. По некоторым данным, у мужчины были проблемы с психикой.