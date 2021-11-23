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Косачев резко ответил на планы США по новым санкциям против СП-2

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Происходит подмена международного права внутренними актами США, по которым Вашингтон сам берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя. Об этом 23 ноября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, приведя два примера из международной повестки, по его мнению доказывающие это утверждение.

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В качестве первого примера вице-спикер назвал заявление США об объявлении новых санкций по «Северному потоку – 2» в рамках акта «О защите энергетической безопасности Европы»: ограничениям были наложены на фирму Transadria Ltd, а ее судно Marlin признано конфискованной собственностью.

«Еще раз: в рамках своего собственного внутреннего акта об энергетической безопасности другого континента (!) против проекта, который строят ведущие страны этого континента, США объявляют «конфискованным» судно фирмы, не причинившей ни малейшего вреда самой Америке», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, вместо этого США могли бы оказать реальную помощь европейским союзникам, направив туда газ, однако не делают этого, поскольку в Азии топливо сегодня можно продать дороже.

Второй пример, который привел зампредседателя Совфеда, — публичное одергивание Соединенными Штатами президента Болгарии Румена Радева, заявившего о том, что Крым — российский. Он отметил, что Вашингтон быстро разъяснил основы «партийной дисциплины» для ближнего круга союзников США.

«Итак, «мир по-американски» в общих чертах прорисовывается достаточно четко: говорить можно только то, что соответствует «генеральной линии», а вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению», — резюмировал Косачев.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении компании Transadria Ltd. из РФ, а также двух российских судов, одно из которых носит название Marlin. Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал данные рестрикции очень незначительными. По его мнению, они не приостановят запуск газопровода «Северный поток – 2» и его реализацию.

До этого, 20 ноября, президент Болгарии заявил, что, согласно политическим реалиям, Крым принадлежит России. Таким образом он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова, сказанные во время предвыборных дебатов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что болгарский президент «подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

18 ноября Радев называл Крым российским. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Президент добавил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

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