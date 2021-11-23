Бывшего советника Трампа вызвали на допрос в Конгресс

Комитет конгресса США вызвал на допрос экс-советника Трампа. Повестки получили Роджер Стоун и четверо других фигурантов дела, передает телеканал «Известия». Комитет палаты представителей расследует штурм Капитолия. По словам председателя комитета Бенни Томпсона, марш 6 января угрожал демократии США. Конгресс вычисляет организаторов и спонсоров штурма Капитолия. Фигуранты якобы ставили под сомнение честность выборов и призывали к митингам. В рамках расследования комитет уже опросил более 150 человек.

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