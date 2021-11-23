Депутата Рашкина заподозрили во взяточничестве

Общественный деятель, юрист Илья Ремесло заподозрил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в возможной взятке. Таким образом он прокомментировал признание коммуниста в том, что он незаконно охотился в лесу и застрелил лося.

«Это абсолютно прекрасно, классика жанра — барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Ее Рашкин держит в роли своего личного сафари-парка, где закон — это он сам. Настолько, что даже не считает нужным проверить документы на охоту, не барское это дело!» — цитирует Ремесло РАПСИ.

Юрист подчеркнул, что подобные вещи продолжаются уже давно. «Барину-коммунисту товарищи на местах годами делали охоту в лучшем виде, как говорится — «у нас все схвачено», — заключил он.

Инцидент с участием Рашкина произошел в конце октября. Во время одного из рейдов сотрудники правоохранительных органов и Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Изначально парламентарий заявлял, что он не охотился в Саратовской области на животных, а тушу лося он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем.

Позже Рашкин всё же признался, что застрелил лося. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он также признал факт незаконной охоты и отметил, что никогда не выписывал для себя разрешение на охоту и не проверял его наличие. Свою ложь депутат объяснил растерянностью. Он якобы сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечение камня».

22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с парламентария.