100-летняя любительница хорошего алкоголя раскрыла секрет долголетия

100-летняя любительница хорошего алкоголя и путешествий из США раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает La Jolla Light.

Мартабелл Айзел отпраздновала 100-летний юбилей 19 ноября в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Она родилась в Огайо и получила диплом социолога в Университете Акрона. Позже работала исполнительным директором организации девочек-скаутов в Провиденсе, где встретила будущего мужа, вместе с которым переехала в Иллинойс.

Перед тем как поселиться в Калифорнии, американка с мужем совершила еще одну поездку по США в целях найти подходящее место для проживания. Пара заприметила пригород Сан-Диего Ла-Холья. Кроме того, супруги обожали кататься на лодке и много раз поднимались в воздух на дирижабле.

По словам Айзел, секрет ее долголетия состоит в употреблении хорошего алкоголя, наличии друзей и чувстве юмора.

«У меня была интересная жизнь. Может быть, я и хотела бы что-то изменить, но не многое», — сказала она.

На празднование векового юбилея в гости к ней приехали четверо детей и внуки.

Как сказала сама юбилярша, все ее дети очень разные, но все они унаследовали ее любовь к путешествиям.

Ранее, 21 ноября, британские ученые назвали три средства для продления жизни. В первую очередь специалисты советуют употреблять меньше сахара, ведь его обильное потребление ведет к болезням сердечно-сосудистой системы и диабету. По их мнению, умеренное потребление сахара замедлит старение.

Также доктор Дэвид Синклер, автор книги о долголетии, советует ежедневно принимать по 1000 мг антиоксиданта ресвератрола. Данное вещество содержится в красном вине, а также ряде других продуктов и противостоит болезням сердца, раку, диабету, ожирению. Кроме того, он тоже замедляет старение.

Третье средство поддержания здоровья и продления жизни — это витамин D. Уровень его содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Вырабатывается витамин D в организме при попадании прямых солнечных лучей на кожу, однако осенью и зимой человек не получает достаточного количества этого вещества. Восполнить его можно с помощью лекарственных средств.