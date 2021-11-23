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Псаки не стала комментировать данные об отправке оружия на Украину

Псаки не стала комментировать данные об отправке военных советников и оружия на Украину
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать появившуюся в СМИ информацию о планах США отправить на Украину военных советников и оружие. На брифинге 22 ноября она заявила, что ей нечего проанонсировать на этот счет.

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Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. По информации телеканала, пакет помощи представят на фоне заявлений Киева, который продолжает говорить о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года.

Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin. Кроме того, сообщается, что Пентагон может переправить на Украину часть вооружений, которые планировали предоставить властям Афганистана до падения правительства летом 2021 года. В том числе рассматривается вариант с вертолетами.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда указал, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

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