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Премьер Северной Македонии Заев отправился в Болгарию в связи с ДТП

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Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев отправился в Болгарию, где вчера вечером, 22 ноября, произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает 23 ноября информационное агентство MIA.

Уточняется, что вместе с Заевым в Софию вылетели министр здравоохранения республики Венко Филипче и министр иностранных дел страны Буяр Османи.

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Заев подчеркнул, что ДТП в Болгарии — ужасная трагедия, в которой погибли не только взрослые, но и дети.

«Большинство из них — наши граждане, но есть и из Сербии», — уточнил он.

Также он добавил, что, вероятнее всего, люди, находившиеся в автобусе, возвращались с экскурсии.

«Но подробности этого уточняются», — подчеркнул Заев.

По словам премьера Северной Македонии, в Болгарию направлены спецбригады помощи из Северной Македонии.

Премьер-министр добавил, что до сих не известна вся информация о случившемся, так как всё внимание сосредоточено на выживших.

«Первоначальную информацию мы узнаем у болгарских служб, а затем будет определено, из каких пунктов назначения они возвращались, а также все остальные детали», — сказал Заев.

Ранее Заев выразил соболезнования всем погибшим в результате трагедии.

«Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали «Струма», там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия. <...> Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования», — сказал Заев.

В настоящее время на месте ДТП проводятся оперативно-следственные мероприятия. Директор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова сообщила, что угрозы для жизни семи пострадавших, граждан Северной Македонии, нет. Также она отметила, что все они госпитализированы с ожогами и травмами.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что ДТП произошло около 03:00 (04:00 по мск) на 31-м километре трассы София–Благоевград. По предварительным данным, туристы направлялись в Стамбул.

По неподтвержденной информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение, из-за этого пассажиры оказались заблокированы в кабине.

В автобусе было 52 человека, 45 из них погибли (позднее стало известно об увеличении числа погибших до 46 человек. — Ред.). Среди погибших, в частности, 12 несовершеннолетних детей, а также водитель.

Движение в обоих направлениях автомагистрали на участке от развязки Даскалово – Долна Диканья временно ограничено из-за горящего автобуса. Власти призывают не запускать дроны над местом происшествия.

Автобус имеет македонскую документацию. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования из-за гибели своих сограждан. Однако уточнил, что в автобусе могли ехать не только граждане страны.

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