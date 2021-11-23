Бразильский боксер Адиэл оценил российские холода

Бразильский боксер Игор Адиэл, прилетевший в Москву для участия в боксерском вечере РЕН ТВ, оценил морозную погоду в столице.

«Я не знаю, насколько у вас холодно, я впервые в таких условиях. Но ты посоветовал мне утеплиться. И перед вылетом в Москву я купил в магазине шарф, шапку, перчатки и зимнюю куртку. Интересно, как там на улице!» — сказал он журналисту РЕН ТВ перед выходом на улицу.

Отмечается, что в его родном Сан-Паулу сейчас +30 градусов жары, в то время как в Москве — мороз.

«Холодно, мужик! Ну хорошо! Нет проблем. Мне нравится», — оценил боксер российский холод.

В связи с тем, что погода оказалась для спортсмена непривычной, продюсер РЕН ТВ решил подарить ему варежки. Изделие, которое связала мать журналиста, явно понравилось бразильцу. Боксер улыбнулся и сказал «спасибо» на русском языке.

В рамках боксерского вечера 26 ноября Адиэл встретится с российским спортсменом Сергеем Кузьминым, известным как Русский Медведь. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.

Днем ранее российский боксер рассказал о своем настрое на предстоящий бой. Кузьмин предположил, что поединок будет трудным, однако он настроен на победу.

Также в понедельник российский боксер Михаил Алоян рассказал об основных преимуществах Кузьмина. Алоян отметил, что россиянин имеет все шансы на победу. Он подчеркнул, что тот умеет перестраиваться в бою. Также у него хороший угол удара и прекрасный тренер, работающий с ним еще со времен любительской карьеры.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина и Адиэла в очередном своем поединке за победу будут сражаться Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров помимо бразильца Адиэла выйдет на ринг кениец Коллинз Оял.