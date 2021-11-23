Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
Общество
В России закрыли 329 подпольных производств алкоголя в 2021 году
Наука
В NASA оценили риск столкновения астероидов с Землей
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Мир
США рассматривают отправку военных советников и оружия на Украину
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Мир
Премьер Северной Македонии Заев отправился в Болгарию в связи с ДТП
Мир
Байден решил участвовать в выборах президента в 2024 году
Мир
«Молдовагаз» попросил у правительства $74 млн для погашения долга перед «Газпромом»
Общество
СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей

Бразильский боксер Адиэл оценил российские холода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразильский боксер Игор Адиэл, прилетевший в Москву для участия в боксерском вечере РЕН ТВ, оценил морозную погоду в столице.

Три минус два: как закончился чемпионат мира для боксеров из РФ
Почему отпраздновать победу смог только один из дошедших до финала бойцов

«Я не знаю, насколько у вас холодно, я впервые в таких условиях. Но ты посоветовал мне утеплиться. И перед вылетом в Москву я купил в магазине шарф, шапку, перчатки и зимнюю куртку. Интересно, как там на улице!» — сказал он журналисту РЕН ТВ перед выходом на улицу.

Отмечается, что в его родном Сан-Паулу сейчас +30 градусов жары, в то время как в Москве — мороз.

«Холодно, мужик! Ну хорошо! Нет проблем. Мне нравится», — оценил боксер российский холод.

В связи с тем, что погода оказалась для спортсмена непривычной, продюсер РЕН ТВ решил подарить ему варежки. Изделие, которое связала мать журналиста, явно понравилось бразильцу. Боксер улыбнулся и сказал «спасибо» на русском языке.

В рамках боксерского вечера 26 ноября Адиэл встретится с российским спортсменом Сергеем Кузьминым, известным как Русский Медведь. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.

Днем ранее российский боксер рассказал о своем настрое на предстоящий бой. Кузьмин предположил, что поединок будет трудным, однако он настроен на победу.

Также в понедельник российский боксер Михаил Алоян рассказал об основных преимуществах Кузьмина. Алоян отметил, что россиянин имеет все шансы на победу. Он подчеркнул, что тот умеет перестраиваться в бою. Также у него хороший угол удара и прекрасный тренер, работающий с ним еще со времен любительской карьеры.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина и Адиэла в очередном своем поединке за победу будут сражаться Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров помимо бразильца Адиэла выйдет на ринг кениец Коллинз Оял.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021