В Индонезии утилизировали 1,8 т лекарств с истекшим сроком годности
В Индонезии уничтожили 1,8 т просроченных лекарств. Таблетки и вакцины давили на улице катком для укладки асфальта, передает телеканал «Известия». Препараты приводят в негодность, чтобы они не попали в продажу. После «утилизации» лекарства собрали в мешки и вывезли на свалку. Общая стоимость раздавленной партии — более $350 тыс.
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