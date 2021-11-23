Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав

Родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки лишили прав в отношении других детей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в суд с иском обратилось управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. Было установлено, что родители намеренно уклонялись от выполнения своих обязанностей.

30 июня в Тюмени пропала восьмилетняя девочка, она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа был задержан бывший спецназовец и участковый Виталий Бережной. Экспертами было установлено совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Бережного арестовали на два месяца.

27 августа региональный департамент социального развития призвал лишить родительских прав на остальных детей родителей убитой школьницы. Отмечалось, что с июля двое других детей находились в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья».

Соседка семьи Нурия Володина в свою очередь рассказала, что погибшая девочка жила в ужасных условиях. По словам женщины, родители не занимались детьми, их воспитывала бабушка.