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Эксперт заявила о высмеивании Швеции Россией из-за слов об Украине

SVT: Россия «высмеяла» Швецию из-за заявления о военной помощи Украине
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Россия поднимает Швецию на смех. Об этом 22 ноября заявила эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин, комментируя ответ российского посольства на слова шведского министра обороны Петера Хультквиста об отправке военных на Украину.

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«Таким образом Россия поднимает Швецию на смех», — сказала она в эфире телеканала SVT.

На минувшей неделе Хультквист заявил, что минобороны Швеции поддерживает предложение Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине. Он подчеркнул, что Швеция может направить на Украину своих офицеров для обучения местных солдат.

В ответ посольство РФ в Швеции 17 ноября напомнило Хультквисту о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году, отметив, что «он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину». В дипмиссии констатировали, что Стокгольм, вероятно, не извлек надлежащие уроки «из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот» и, «того и гляди, наступит на те же грабли». Посольство призвало Хультквиста «задуматься о том, чтобы вместо необдуманной миссии на Украине наладить неоднократно предлагаемый Москвой диалог между военными ведомствами Швеции и России о путях восстановления разрядки, доверия и сотрудничества в районе Балтийского моря».

Позднее, 19 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 ноября назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, готова ли Россия сделать что-то для налаживания отношений с западными демократиями. Также он сказал, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. В частности, российская сторона не потерпит поощрения милитаристских настроений на Украине, в число которых входит организация неких учебно-тренировочных военных миссий для граждан страны.

На следующий день обозреватель Матс Юхан Ларссон заявил, что военные амбиции Швеции могут закончиться провалом. По мнению шведского журналиста, в Москве на забыли, что шведскому королю Карлу XII помог командир казаков Иван Мазепа, который в России считается предателем, а в сегодняшней Украине — национальным героем. Ларссон подчеркнул, что Москва не готова терпеть ничьего вмешательства в регионе.

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