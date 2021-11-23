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Общество
СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей

СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей

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Следственный комитет (СК) России начал проверку действий врачей, оказывавших помощь актрисе Нине Руслановой. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, СК проверит действия врачей на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

22 ноября дочь актрисы Олеся Рудакова заявила, что врачи несут ответственность за смерть Руслановой. По ее словам, актриса «своими ногами» пришла в больницу 25 октября, где ее положили в платную палату,

На четвертый день у артистки упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, где «влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту».

Затем, по словам дочери, у Руслановой нашли полип, и, не дожидаясь гистологии, его удалили. Как отметила Рудакова, через пять дней после операции у актрисы нашли COVID-19, после чего ее перевели в другую больницу.

Дочь рассказала, что медиков пришлось умолять, чтобы Русланову положили в реанимацию. Врачи согласились, однако позже вернули артистку в обычное отделение.

Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в Московском доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

У актрисы была дыхательная недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации, однако 11 ноября Русланову положили в больницу.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам, как «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».

Русланова была удостоена четырех премий «Ника», премии «Золотой орел» и театральной премии «Чайка».

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