СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей

Следственный комитет (СК) России начал проверку действий врачей, оказывавших помощь актрисе Нине Руслановой. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, СК проверит действия врачей на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

22 ноября дочь актрисы Олеся Рудакова заявила, что врачи несут ответственность за смерть Руслановой. По ее словам, актриса «своими ногами» пришла в больницу 25 октября, где ее положили в платную палату,

На четвертый день у артистки упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, где «влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту».

Затем, по словам дочери, у Руслановой нашли полип, и, не дожидаясь гистологии, его удалили. Как отметила Рудакова, через пять дней после операции у актрисы нашли COVID-19, после чего ее перевели в другую больницу.

Дочь рассказала, что медиков пришлось умолять, чтобы Русланову положили в реанимацию. Врачи согласились, однако позже вернули артистку в обычное отделение.

Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в Московском доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

У актрисы была дыхательная недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации, однако 11 ноября Русланову положили в больницу.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам, как «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».

Русланова была удостоена четырех премий «Ника», премии «Золотой орел» и театральной премии «Чайка».