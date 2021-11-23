Три суда ликвидируют в Волгоградской области

В Волгоградской области упразднят Краснослободский, Ольховский и Чернышковский районные суды. Их преобразуют в филиалы других районных судов. В Ольховке и поселке Чернышковском создадут своего рода «филиалы» судов, куда можно будет подать иски на рассмотрение.

Соответствующий законопроект разработал Волгоградский областной суд. Его председатель Алексей Глухов еще в мае предлагал передать полномочия Краснослободского суда Среднеахтубинскому, Ольховского — Иловлинскому, а Чернышковского — Суровикинскому, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В областном суде пояснили, что невыгодно содержать учреждения с небольшой нагрузкой. К примеру, в 2020 году Краснослободский суд рассмотрел порядка 52 дел, Ольховский — 59 дел, а Чернышковский — около 49 дел.

Установлено, что упразднение «пассивных» судов обойдется бюджету более чем в 2,5 млн рублей.