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В МИЦ «Известия» говорят о признании кулачного боя спортивной дисциплиной. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная признанию вида соревновательной деятельности «Кулачный бой» спортивной дисциплиной. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О создании департамента кулачного боя в составе Федерации бокса, перспективах развития кулачного боя в России, а также правилах и особенностях новой спортивной дисциплины рассказывают:

  • Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России;
  • Александр Садоков, заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по спортивной части;
  • Евгений Юрцев, заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по коммерческой деятельности.
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