В МИЦ «Известия» говорят о признании кулачного боя спортивной дисциплиной. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная признанию вида соревновательной деятельности «Кулачный бой» спортивной дисциплиной. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О создании департамента кулачного боя в составе Федерации бокса, перспективах развития кулачного боя в России, а также правилах и особенностях новой спортивной дисциплины рассказывают:
- Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России;
- Александр Садоков, заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по спортивной части;
- Евгений Юрцев, заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по коммерческой деятельности.