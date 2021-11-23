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Премьер Великобритании Джонсон назвал «Мир Свинки Пеппы» «своим местом»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал парк развлечений «Мир Свинки Пеппы», в котором он побывал на выходных, «своим местом». Об этом он заявил 22 ноября, выступая перед местными бизнесменами.

«Мне там понравилось. Да, «Мир Свинки Пеппы» — это мое место. Там очень безопасные улицы, тишина. Спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта. Хотя сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны», — цитирует его The Guardian.

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Также в общении с промышленниками премьер сравнил себя с Моисеем за свои планы помощи бизнесу в инвестировании в противодействие изменению климата. Кроме того, он попытался с помощью звуков объяснить собравшимся, чем отличается рев двигателя Ferrari от Tesla.

Речь Джонсона раскритиковали депутаты-консерваторы и назвали ее позором.

Ранее, 22 сентября, премьер Великобритании, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страна производит так много энергии ветра, что ему стоит взять имя Борей (Boreas) в честь древнегреческого бога северного ветра, которое созвучно с его собственным (Boris).

До этого, 30 мая, сообщалось, что Джонсон тайно женился на своей 33-летней возлюбленной Кэрри Саймондс на церемонии в Вестминстерском соборе. Отмечалось, что этот брак стал третьим для британского премьера, ранее он был женат на Аллегре Мостин-Оуэн и Марине Уилер. В браке с Уилер у него родилось четверо детей, еще один, внебрачный, от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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