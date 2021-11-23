Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

Три автомобиля столкнулись в Ростове-на-Дону в понедельник, 22 ноября. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали.

ДТП произошло на улице Виталия Ходоша. Водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и задел ВАЗ-21150. После этого его отбросило на Hyundai Accent. 65-летний водитель «семерки» погиб от полученных повреждений. С места аварии госпитализировали 55-летнего водителя иномарки и его 10-летнюю дочь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали и причины аварии, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось о крупной аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в Болгарии, погибли по меньшей мере 45 человек, включая 12 детей.