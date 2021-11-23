Три человека погибли после столкновения машин на трассе в ХМАО

Три человека погибли, один госпитализирован после столкновения трех машин на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте регионального УМВД.

Уточняется, что столкновение автомобилей произошло на 35-м км автодороги Нягань–Талинка в Октябрьском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1960 года рождения, не учел дорожные и погодные условия и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с грузовым фургоном Isuzu, за рулем которого находился водитель 1977 года рождения. В результате столкновения фургон развернуло на проезжей части, после чего в него врезался движущийся следом автомобиль Toyota Hiace, которым управлял мужчина 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель Renault Duster и двое пассажиров, мужчины 1984 и 1985 годов рождения, погибли на месте. Водитель Isuzu с многочисленными травмами был госпитализирован в Няганскую окружную больницу», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали водителей не совершать резких и опасных маневров и соблюдать скоростной режим.

«В связи с изменениями погодных условий полиция Югры призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 21 ноября, автоэксперт Егор Васильев рассказал про особо опасные нарушения ПДД. Он отметил, что есть такие нюансы, несоблюдение которых с наибольшей вероятностью закончится трагедией. Речь идет, например, о правилах проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, а также нахождении за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ.