Занесенное снегом тело пожилой женщины нашли в Биробиджане

В Биробиджане обнаружили тело пожилой женщины в сугробе. Об этом сообщается в группе «LIVE Биробиджан» в социальной сети «Вконтакте».

В регионе уже несколько дней идет сильный снегопад, тело обнаружили под снегом, хотя женщина умерла, судя по всему, недавно.

По словам очевидцев, тело было найдено в переулке Швейном. Прохожие сразу же позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

Позже в полиции Биробиджана заявили, что признаков насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружено. Причина смерти устанавливается.

9 ноября сообщалось, что в ЕАО без света остался 21 населенный пункт. Проблемы с электроснабжением возникли из-за мощного циклона, который принес в область снег и ледяной дождь.

Обрыв линии электропередачи, повреждение опоры ЛЭП был зафиксирован в Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах.

В ЕАО на дорогах по направлениям Биробиджан–Облучье и Биробиджан–Хабаровск ограничено движение пассажирских автобусов из-за непогоды. Также автобусы не ездят из Биробиджана в села Ленинское, Головино и Амурзет.