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В России закрыли 329 подпольных производств алкоголя в 2021 году

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За девять месяцев 2021 года в России было закрыто 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной и спиртосодержащей продукции, а из незаконного оборота изъято свыше 665,3 тыс. декалитров алкоголя. Об этом 23 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе МВД РФ.

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«По данным ведомственной статистической отчетности за девять месяцев 2021 года, пресечена деятельность 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной продукции, выявлена 51 организованная группа, а также 52 552 лица, совершивших правонарушение», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с января по сентябрь выявлено 63 302 правонарушения, среди которых нарушения правил торговли алкоголем — 39 595, нарушения условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) — 1 024, отсутствие маркировки — 1 324, выпуск и оборот продукции, маркированной поддельными специальными или акцизными марками — 277, незаконное использование товарных знаков — 259.

Кроме того в МВД отметили, что по итогам проведенных мероприятий «возбуждено 2 905 уголовных дел, составлено 58 519 протоколов об административных правонарушениях».

22 октября глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщал о том, что во время профилактической акции «Алкоголь», которая началась после инцидента с массовым отравлением метанолом, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и других городах Свердловской области было изъято более 12,5 т алкогольной продукции.

Массовое отравление происходило на протяжении нескольких дней. На данный момент известно о 24 умерших. По делу об отравлении метанолом в качестве обвиняемых проходят три человека.

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