Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
Мир
В России создали уникальный материал для хирургии и имплантологии
Общество
Роспотребнадзор может начать контролировать оборот метанола в стране
Экономика
Антонов счел новые санкции США по СП-2 нарушением международного права
Мир
США рассматривают отправку военных советников и оружия на Украину
Мир
Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн создателям «Карточного домика»
Мир
Австралия и Новая Зеландия отказали в помощи терпящей бедствие яхте с россиянами
Мир
Байден решил участвовать в выборах президента в 2024 году
Мир
«Молдовагаз» попросил у правительства $74 млн для погашения долга перед «Газпромом»
Мир
Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства
Сюжет:

Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночь на вторник, 23 ноября, в столице стала самой холодной с начала текущей осени, рассказа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени — минус 6 градусов зафиксировали на метеостанции ВДНХ, в Новой Москве было минус 9 градусов», — приводит слова синоптика «РИА Новости».

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что днем 23 ноября в Москве ожидается –2 градуса мороза, а также местами небольшой снег и гололедица. При этом ночью температура воздуха в городе опустится до –8.

Ветер в этот день будет иметь западное и северо-западное направление и скорость 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

20 ноября прирост осадков в столице составил 11 мм. По предварительным расчетам синоптиков, за этот день в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021