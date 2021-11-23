Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на вторник, 23 ноября, в столице стала самой холодной с начала текущей осени, рассказа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени — минус 6 градусов зафиксировали на метеостанции ВДНХ, в Новой Москве было минус 9 градусов», — приводит слова синоптика «РИА Новости».

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что днем 23 ноября в Москве ожидается –2 градуса мороза, а также местами небольшой снег и гололедица. При этом ночью температура воздуха в городе опустится до –8.

Ветер в этот день будет иметь западное и северо-западное направление и скорость 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

20 ноября прирост осадков в столице составил 11 мм. По предварительным расчетам синоптиков, за этот день в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.