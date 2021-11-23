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Первый российский чемпионат по профмастерству пройдет в Казани

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В Казани с 9 по 11 декабря пройдет первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills. Его участниками станут люди с нарушением слуха в возрасте от 18 до 35 лет.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества глухих пишет, что в состязаниях по 26 направлениям планируют участвовать более 200 человек. Уровень их выступлений будет оценивать жюри, состоящее из 130 экспертов. Четыре площадки, на которых пройдут соревнования, организуют на базе специализированных центров по развитию компетенций «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

Агентство уточняет, что в 2017 году в Казани проводили демонстрационные соревнования по 10 популярным профессиям. В 2018 году молодежная организация глухих «Успех», российский филиал ассоциации DeafSkills, выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого Национального чемпионата в России. Из-за пандемии его перенесли на декабрь этого года.

Ранее российская сборная одержала победу на европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills. Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную. По его словам, члены команды продемонстрировали отличные профессиональные навыки и умения, собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход к решению поставленных задач.

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