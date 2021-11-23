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Церковь с чудотворной иконой разгромили вандалы под Новосибирском

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В селе Раздольное под Новосибирском неизвестные разгромили церковь. Речь идет о Приходе храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Смоленской. При попытке прорваться внутрь вандалы выбили все стекла.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть в 01:24. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили, что в храме выбиты пять окон. Внутрь здания злоумышленники проникнуть не успели, материальные и культурные ценности остались нетронутыми, сообщает VN.ru со ссылкой на представителя агентства безопасности «Гвардия» Наталью Федорову.

Деревянный храм в честь иконы Божией Матери Смоленской расположен в парковой зоне при въезде в село Раздольное. Икону в народе почитают как покровительницу путешественников.

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