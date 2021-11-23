Дело возбуждено по факту отравления продуктами из кафе в Татарске

Уголовное дело возбуждено по факту отравления 48 человек продуктами из кафе «Суши-Хаус» в Татарске Новосибирской области. Об этом сообщили в управлении СК по региону во вторник, 23 ноября.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее, в понедельник, сообщалось о 20 отравившихся.

Как уточнили в региональной прокуратуре, из 48 больных 19 детей. При этом госпитализированы только два человека, их состояние средней степени тяжести, стабильное, остальные находятся на амбулаторном лечении и наблюдении.

22 ноября в больницу Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 человек с подозрением на отравление. После информации, поступившей от регионального Роспотребнадзора, прокуратура начала проверку заведения на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.