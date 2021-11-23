«Газпром» уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа

Компания «Газпром» уведомила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату по текущему контракту. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, контракт на поставки был заключен на условиях молдавской стороны за исключением одного условия — полной оплаты Молдавией всех текущих платежей за газ.

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня «Газпром» (MOEX: GAZP) в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — заявил Куприянов.

При этом он подчеркнул, что «Газпром» «крайне разочарован невыполнением Кишиневым своих контрактных обязательств».

Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа, уточнил Куприянов. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки в связи со сложным экономическим положением Молдавии и позицией президента России Владимира Путина.

По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, компания обратились к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству для получения помощи в виде займа около $74 млн.

10 ноября на пресс-конференции в Кишиневе глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что цена на поставляемый «Газпромом» газ для Кишинева в декабре может понизиться до $430 за 1 тыс. куб. м с $450 в ноябре. Накануне сообщалось, что новый тариф на природный газ в Молдавию для конечных потребителей вырос в два раза.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду говорила, что страна довольна продлением контракта и газовый кризис в Кишиневе закончился с подписанием соглашения.

29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.