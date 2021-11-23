В России создали уникальный материал для хирургии и имплантологии

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) при сотрудничестве с исследователями Томского политехнического университета и зарубежными коллегами создали новый материал, который может быть использован в инженерии костной ткани (имплантологии) для восстановления хрящей, а также создания раневых повязок и шовных нитей. Исследование опубликовано в журнале Nano Energy.

Отмечается, что электростимуляция позволяет ускорить восстановление костных дефектов, в частности переломов или трещин.

В этой связи большое внимание специалистов сегодня привлекают пьезоэлектрические материалы. Они способны преобразовывать механическую энергию в электрическую и наоборот.

По словам исследователей, при лечении ряда заболеваний требуются биоразлагаемые имплантаты, которые в итоге растворяются в организме, что снижает риски воспаления. Также эти имплантаты должны обладать упорядоченной трехмерной структурой и определенными механическими свойствами для восстановления поврежденного участка костей.

Так, современная регенеративная медицина, костная имплантология, нуждается в разработке новых умных пьезоэлектрических материалов. По задумке, они должны будут одновременно биоразлагаться и оказывать электрическую/механическую стимуляцию клеток и тканей организма.

Российские ученые из Бельгии, Германии и Португалии разработали биоразлагающиеся трехмерные конструкции на основе волокон полимера поли-3-оксибитурата с увеличенным пьезоэлектрическим откликом.

По мнению специалистов, подобных материалов, которые сочетали бы в себе биосовместимость, биоразлагаемость и пьезоэлектрические свойства, очень мало. Поэтому новая разработка может найти широкое применение в медицине.

22 ноября ветеринары в Новосибирске впервые в мире установили собаке протезы на все лапы. На операционный стол хирургов попала дворняжка из Краснодара Моника, которую обнаружили в лесу с отрубленными лапами.

Перед этим специалисты разработали индивидуальные протезы, после чего распечатали их на 3D-принтере. Для того чтобы протезы успешно приросли к кости, врачи обработали изделие специальным покрытием.